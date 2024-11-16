Между Башкирией и Алтаем запустят прямое авиасообщение

Между столицей Башкирии Уфой и Горно-Алтайском запустят прямое авиасообщение. Об этом во время своего визита в регион 16 ноября сообщил глава Алтая Андрей Турчак.
— Это [прямое авиасообщение] повысит транспортную мобильность, в том числе для пациентов, которые смогут получать высокотехнологичную помощь в Уфе. А с другой стороны, откроет Алтай для туристов из Башкортостана, — сказал Турчак.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.