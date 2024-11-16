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Между Башкирией и Алтаем запустят прямое авиасообщение

Из Уфы в Горно-Алтайск начнут летать прямые авиарейсы.

Источник: Комсомольская правда

Между столицей Башкирии Уфой и Горно-Алтайском запустят прямое авиасообщение. Об этом во время своего визита в регион 16 ноября сообщил глава Алтая Андрей Турчак.

— Это [прямое авиасообщение] повысит транспортную мобильность, в том числе для пациентов, которые смогут получать высокотехнологичную помощь в Уфе. А с другой стороны, откроет Алтай для туристов из Башкортостана, — сказал Турчак.

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