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В Казани запустили мобильное приложение «Казанский паркинг 2.0»

Тестовая эксплуатация сервиса прошла успешно.

Источник: Комсомольская правда

В Казани запустили мобильное приложение «Казанский паркинг 2.0». Об этом сообщили в Комитете по транспорту города.

Как отметили специалисты, тестовая эксплуатация сервиса для оплаты муниципальных парковок прошла успешно. Решение о запуске нового приложения связано с тем, что предыдущее стало работать нестабильно.

В связи с этим для удобства и безопасности при оплате парковочного места пользователям рекомендуют установить «Казанский паркинг 2.0» или «Горпарковки». Приложение доступно на платформах Google Play, App Store и RuStore и AppGallery.

Напомним, в Казани утвердили график бесплатной работы парковок в 2024 году. Речь идет о праздничных днях.