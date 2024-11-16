В Казани запустили мобильное приложение «Казанский паркинг 2.0». Об этом сообщили в Комитете по транспорту города.
Как отметили специалисты, тестовая эксплуатация сервиса для оплаты муниципальных парковок прошла успешно. Решение о запуске нового приложения связано с тем, что предыдущее стало работать нестабильно.
В связи с этим для удобства и безопасности при оплате парковочного места пользователям рекомендуют установить «Казанский паркинг 2.0» или «Горпарковки». Приложение доступно на платформах Google Play, App Store и RuStore и AppGallery.
Напомним, в Казани утвердили график бесплатной работы парковок в 2024 году. Речь идет о праздничных днях.