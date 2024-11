TV on the Radio выпустили переиздание дебютного альбома

После выхода в 2004 году пластинка Desperate Youth, Blood Thirsty Babes получила много положительных отзывов критиков и поклонников. В 2005-м лонгплей был включен в книгу 1001 Albums You Must Hear Before You Die (в переводе с английского — «Тысяча и один музыкальный альбом, которые ты должен услышать, прежде чем умрешь»).