Длинные ноги, острые скулы и круглая попа свойственны мужчинам

Есть и другие крайности, на первый взгляд безобидные. В спортзале женщины раскачивают себе мужские огромные круглые задницы с узкими бедрами. Качают пресс до посинения, гоняясь за кубиками на животе, отчего еще и талию теряют. И ладно бы просто это было неестественно. Мало ли. Раньше женщины рожали стоя, потом привыкли, и тут все привыкнут. Но ведь дело в том, что женщине такую корму не накачать без тяжелых нагрузок и дополнительного протеина. Чтобы раскачать огромный тыл, нужно приседать с большим весом, делать выпады с гантелями и румынскую тягу. Причем образцовые фитнес-зады, какие мы видим в рекламе, требуют уже очень больших весов на штанге, а стенки сосудов у женщин тоньше мужских, мышечный каркас слабее, чтобы снимать нагрузку с вен. Варикоз среди женщин встречается в разы чаще, чем у мужчин. Приседания со штангой и выпады с гантелями — лучше способ пополнить статистику. Присмотритесь в спортзале к посетительницам с раскачанной кормой и в шортах — увидите у многих варикоз. А почки? Столько белка трескать — почки могут вылететь.