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Завтра в Омске наступит пик метеорного потока Леониды

Максимальной активности метеоритный дождь достигнет в 18:00, но для наблюдения лучше выбрать другое время.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 17 ноября, в 18:00 по омскому времени достигнет своего пика красивейшее астрономическое явление — метеорный поток Леониды.

Он относится к метеорным потокам высокой интенсивности. «Родителем» метеоров является комета Темпеля-Туттля, с земли кажется, что метеоры вылетают из созвездия Льва.

«Наблюдать можно с субботы на воскресенье 16−17 ноября, либо с воскресенья на понедельник 17−18 ноября. Но, практически полная Луна помешает наблюдениям. К тому же плотная облачность закрывает Омскую область. Должно частично разъясниться к вечеру 17 ноября на юге области. После полуночи направляем свой взгляд в область зенита, либо на северо-восток (спиной к восходящей Луне)», — советуют специалисты Омского планетария омичам, желающим увидеть это красивое явление.