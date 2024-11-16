Завтра в Омске наступит пик метеорного потока Леониды

«Наблюдать можно с субботы на воскресенье 16−17 ноября, либо с воскресенья на понедельник 17−18 ноября. Но, практически полная Луна помешает наблюдениям. К тому же плотная облачность закрывает Омскую область. Должно частично разъясниться к вечеру 17 ноября на юге области. После полуночи направляем свой взгляд в область зенита, либо на северо-восток (спиной к восходящей Луне)», — советуют специалисты Омского планетария омичам, желающим увидеть это красивое явление.