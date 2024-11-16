Начинавшая на «Беларусьфильме» Светлана Светличная умерла 16 ноября 2024 года

Легендарная актриса Светлана Светличная за 10 лет до смерти исполнила свою связанную с Беларусью мечту. В субботу, 16 ноября 2024 года, стало известно о смерти актрисы Светланы Светличной. Звезда советского и российского кино умерла в больнице на 85-ом году жизни. Актриса в последние годы тяжело болела. Светлану Светличную, которой достаточно было бы одной только роли в «Бриллиантовой руке», чтобы навсегда вписать свое имя в список бесспорных легенд советского кинематографа, очень любили и белорусские зрители. Актриса бывала в Беларуси, увы, не так часто. Вероятно, последний раз это случилось в 2014 году — актриса была гостьей на фестивале «Лiстапад». Тогда Светлана Афанасьевна призналась: исполнилась ее мечта.