Начинавшая на «Беларусьфильме» Светлана Светличная умерла 16 ноября 2024 года

Легендарная актриса Светлана Светличная за 10 лет до смерти исполнила свою связанную с Беларусью мечту. В субботу, 16 ноября 2024 года, стало известно о смерти актрисы Светланы Светличной. Звезда советского и российского кино умерла в больнице на 85-ом году жизни. Актриса в последние годы тяжело болела. Светлану Светличную, которой достаточно было бы одной только роли в «Бриллиантовой руке», чтобы навсегда вписать свое имя в список бесспорных легенд советского кинематографа, очень любили и белорусские зрители. Актриса бывала в Беларуси, увы, не так часто. Вероятно, последний раз это случилось в 2014 году — актриса была гостьей на фестивале «Лiстапад». Тогда Светлана Афанасьевна призналась: исполнилась ее мечта.
Актриса в последние годы тяжело болела. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
— Я очень давно хотела попасть на кинофестиваль и рада, что это наконец-то случилось. Я вообще хотела приехать в Беларусь, потому что тянусь к солнцу и добру. Я сама проповедую добро, и для меня это очень близко и дорого. Это место на земле вызывает у меня такие ассоциации, — говорила тогда актриса.
Как писали тогда в kp.ru, Светлана Светличная призналась: именно на «Беларусmфильме» она начинала свою творческую карьеру, ну, а сама роль была острохарактерной.
Актрисы не стало на 85-ом году жизни. Фото: архив. Виктор ГИЛИЦКИЙ.
— Я играла изменщицу во время войны, такую неблаговидную даму. Да меня еще и плохо сняли, я переживала, что такая некрасивая получилась, — не без доброго юмора говорила тогда актриса.
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