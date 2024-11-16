Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От нового штамма коронавируса, обнаруженного в Уфе, нет иммунитета

В Уфе и Ростовской области медики зарегистрировали заболевания коронавирусом нового штамма — ХЕС.

Это один из вариантов омикрона. Новый вирус вызывает боли в горле, температуру, заложенность, слабость и проблемы с ЖКТ.

Инкубационный период инфекции — пять-семь дней. У переболевших омикроном иммунитета перед ХЕС нет.

коронавирус