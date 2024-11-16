От нового штамма коронавируса, обнаруженного в Уфе, нет иммунитета

Это один из вариантов омикрона. Новый вирус вызывает боли в горле, температуру, заложенность, слабость и проблемы с ЖКТ.
Инкубационный период инфекции — пять-семь дней. У переболевших омикроном иммунитета перед ХЕС нет.
В Уфе и Ростовской области медики зарегистрировали заболевания коронавирусом нового штамма — ХЕС.
Это один из вариантов омикрона. Новый вирус вызывает боли в горле, температуру, заложенность, слабость и проблемы с ЖКТ.
Инкубационный период инфекции — пять-семь дней. У переболевших омикроном иммунитета перед ХЕС нет.