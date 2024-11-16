В Башкирии нашли водителя, который катал трех человек, зацепившихся за ВАЗ-2114

В Чишминском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, который катал на своих машинах троих зацепившихся за нее человек. Об этом сообщил начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.
— Сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой видно, как водитель ВАЗ-2114 катает пассажиров вне кабины автомобиля. Перевозка пассажиров таким образом является нарушением Правил дорожного движения, — написал главный гаишник республики.
Информацию о нарушении передали экипажу ДПС. Спустя некоторое время инспекторы нашли автомобиль нарушителя — им оказался 19-летний местный житель. Сотрудники составили на него административный протокол.
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