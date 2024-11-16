Какой будет зима в Казахстане

На юго-западе, юге, юго-востоке республики ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от −10 −18 до 0 −5, днем от 0 −5 до +3 +12. В третьей декаде декабря в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до −15 −22, днем до −5 −13 градусов.