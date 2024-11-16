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Какой будет зима в Казахстане

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на новый сезон.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: Агентство «Москва»

АСТАНА, 16 ноя — Sputnik. Синоптики опубликовали традиционный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму 2024−2025 года.

В декабре на большей части Казахстана ожидается влияние частой циклонической деятельности, которая как правило сопровождается снегопадами, метелями и порывистым ветром.

В южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных районах возможны снегопады. На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

Не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

В течение декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые «температурные качели»:

На севере Казахстана в первой половине месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от −18 −23 до −7 −12, днем −4 +1до −8 −13 градусов. Во второй половине декабря прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до −25 −37, днем до −15 −25 градусов, в отдельные дни третьей декады морозы «отступят».

На юго-западе, юге, юго-востоке республики ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от −10 −18 до 0 −5, днем от 0 −5 до +3 +12. В третьей декаде декабря в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до −15 −22, днем до −5 −13 градусов.

В первые два месяца зимы в декабре и в январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около климатической нормы.

В феврале на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на один градус.

В целом, зимой 2024−2025 года температурный режим ожидается в пределах климатической нормы, с количеством осадков превышающим многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурами воздуха.