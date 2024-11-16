В Омске пройдет Съезд лидеров бизнеса

Главной темой, которую обсудят лидеры бизнеса, станет малое и среднее предпринимательство в промышленности. В программе Съезда запланировано пленарное заседание на эту тему. Пройдут деловые сессии и дискуссии по конкретным отраслям и направлениям бизнеса, кроме того участники обсудят развитие женского предпринимательства.