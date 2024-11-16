В Омске пройдет Съезд лидеров бизнеса

В Омске впервые в истории движения пройдет финальный в 2024 году Съезд лидеров «Опоры России» и Ассоциации «НП Опора». Работа Съезда начнется 25 ноября.
Главной темой, которую обсудят лидеры бизнеса, станет малое и среднее предпринимательство в промышленности. В программе Съезда запланировано пленарное заседание на эту тему. Пройдут деловые сессии и дискуссии по конкретным отраслям и направлениям бизнеса, кроме того участники обсудят развитие женского предпринимательства.
Также участники мероприятия смогут принять участие в бизнес-игре «Завод», разработанной Комитетом «Опоры России» по развитию молодежного предпринимательства. Кроме того, на Съезде будут объявлены результаты ежегодного рейтинга региональных отделений организации.