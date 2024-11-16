Юным жертвам в Узбекистане начнут выдавать охранные ордера — президент подписал закон

Установлено, что охранный ордер будут выдавать органы внутренних дел жертве насилия или ее законному представителю. Охранный ордер выдается сроком до 30 дней и вступает в силу с момента его оформления. При необходимости срок действия охранного ордера может быть продлен судом по уголовным делам до одного года. Жертва также имеет право потребовать возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.



Уполномоченным государственным органом в сфере защиты детей от всех форм насилия назначено Национальное агентство социальной защиты при Президенте РУз.