Сборная Беларуси по футболу проиграла Северной Ирландии в матче Лиги наций

Футболисты сборной Беларуси по футболу проиграли команде Северной Ирландии в матче Лиги наций. Матч завершился со счетом 2:0. Отметим, что национальные сборные Беларуси и Северной Ирландии до этого неоднократно встречались — между командами в общей сложности было пять матчей. В четырех из них Беларусь, увы, проиграла, в одном поединке была ничья.
После поражения в матче со сборной Северной Ирландии нацсборная Беларуси досрочно утратила шансы на возможное первое место в группе, однако возможность побороться за вторую итоговую позицию у них еще остается. По состоянию на 16 ноября 2024 гола турнирная таблица выглядит следующим образом.
Первое место — Северная Ирландия, 10 очков (5 встреч). Вторая позиция у Болгарии: 8 (5). Далее следует Беларусь: 6 (5), а также команда Люксембурга — 2 (5).
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