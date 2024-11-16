Сборная Беларуси по футболу проиграла Северной Ирландии в матче Лиги наций

Футболисты сборной Беларуси по футболу проиграли команде Северной Ирландии в матче Лиги наций. Матч завершился со счетом 2:0. Отметим, что национальные сборные Беларуси и Северной Ирландии до этого неоднократно встречались — между командами в общей сложности было пять матчей. В четырех из них Беларусь, увы, проиграла, в одном поединке была ничья.