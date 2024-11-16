Воду запустили после массового отключения под Новосибирском

Напомним, что жители нескольких районов Бердска 16 ноября остались без холодной и горячей воды. Причиной стал дефект на водоводе диаметром 400 мм. Коммунальная авария затронула дома по улице Микрорайон, Черемушная, 2-я Заводская и Речная. Также под отключение попали детские сады № 2, 7 и 15 и школа № 12.