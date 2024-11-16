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Воду запустили после массового отключения под Новосибирском

Специалисты устранили дефект на водоводе.

В Бердске под Новосибирском устранили дефект на водоводе, из-за которого в десятках домов была отключена горячая и холодная вода. Об этом сообщил мэр города Роман Бурдин в своем Telegram-канале.

«Ремонтные работы на водоводе завершены. Сейчас идет запуск воды — это заключительный этап. Скоро вода поступит в дома», — говорится в сообщении.

Глава города также поблагодарил специалистов, которые занимались устранением коммунальной аварии.

Напомним, что жители нескольких районов Бердска 16 ноября остались без холодной и горячей воды. Причиной стал дефект на водоводе диаметром 400 мм. Коммунальная авария затронула дома по улице Микрорайон, Черемушная, 2-я Заводская и Речная. Также под отключение попали детские сады № 2, 7 и 15 и школа № 12.

ЖКХ