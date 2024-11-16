Актриса Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет

«Я действительно нравилась людям. Помню, однажды обо мне что-то писали, и я предложила позвонить Андрею Кончаловскому. Мы с ним вместе учились на одном курсе, играли с ним какой-то спектакль. Я думала, что он расскажет, какая я талантливая, а он сказал, что в меня все были влюблены, поэтому мне легко было учиться. Я даже обиделась, правда! Я всегда смотрела на маму и думала, что буду такой же. Она никогда не могла выйти в чем угодно, и я в магазин, например, в чем попало не пойду. Я приучила себя и всех своих поклонниц и поклонников, что я должна быть в хорошей форме. Я в Польше купила весы, до сих пор обязательно слежу за собой. Я очень много ездила за рубеж, видела актрис там и брала с них пример», — вспоминала она в 2020 году.