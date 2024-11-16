Судэксперты рассказали о проверке редкой стодолларовой купюры, которая оказалась подлинной, но с браком. Некоторое время назад на экспертизу относительно подлинности в Гродненский межрайотдел Госкомитета судебных экспертиз поступила стодолларовая купюра. Речь идет о денежном билете ФРС США номиналом 100 долларов, серии 1996 года, который вызвал сомнения в подлинности у работника банка областного центра.
«Сомнения в подлинности были вызваны несоответствием некоторых элементов защиты денежного билета, а именно иным расположением водяного знака и защитной нити», — отметили специалисты.
В результате проверки эксперты пришли к однозначному мнению: купюра подлинная. Но купюра — действительно редкая.
«Судебными экспертами установлено, имевшие место несоответствия в денежном билете обусловлены отклонениями от технологического процесса, допущенными при его производстве».
Это достаточно редкий случай: такой производственный брак случается крайне редко, а такие подлинные, но «нестандартные» купюры вызывают интересу у коллекционеров, стоить они могут существенно больше своего номинала.
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