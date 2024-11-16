Sabaton появятся в игре Conqueror’s Blade

Poros Interactive и Booming Tech объявили о сотрудничестве с шведской метал-группой Sabaton в рамках онлайн-игры Conqueror’s Blade. Эвент, получивший название Battle Metal, пройдет с 21 ноября по 5 декабря.
Трейлер дает первое представление о грядущей коллаборации. В нем можно увидеть, как фронтмен Sabaton Йоаким Броден перевоплощается в воина.
Басист группы Пер Сундстрем поделился своими эмоциями по поводу этого события. «Компания Booming Tech придумала классный кроссовер, и я очень рад испытать это на себе! Два мира сталкиваются совершенно особым образом, и я вижу так много грядущих историй в этом сотрудничестве», — цитирует слова музыканта издание Blabbermouth.
Conqueror’s Blade — это стратегическая игра, в которой пользователи берут под свой контроль знаменитых военачальников и командуют их войсками в масштабных сражениях. Этот сезон посвящен шведским войнам.
Ранее Йоаким Броден рассказал, что Sabaton «уже работают» над новым альбомом. Напомним, что их последний EP «Stories From The Western Front» увидел свет весной 2023 года.