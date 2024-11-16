Sabaton появятся в игре Conqueror’s Blade

Басист группы Пер Сундстрем поделился своими эмоциями по поводу этого события. «Компания Booming Tech придумала классный кроссовер, и я очень рад испытать это на себе! Два мира сталкиваются совершенно особым образом, и я вижу так много грядущих историй в этом сотрудничестве», — цитирует слова музыканта издание Blabbermouth.