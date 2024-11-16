Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 ноября на Южном Урале ожидаются небольшой снег и сильный ветер

Днем потеплеет до плюс пяти градусов.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 17 ноября, в Челябинской области ожидаются снег и сильный ветер, сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем южноуральцев ждет облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, слабые метели, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы до 13−15 м/с. Днем воздух прогреется до плюс пяти градусов.

В Челябинске в воскресенье облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 5−10 м/с, с порывами до 13 м/с. Температура воздуха: от одного до трех градусов тепла.