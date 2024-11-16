РПН прокомментировал вспышку пневмонии в башкирском колледже

Там добавили, что в регионе «полным ходом» идет сезон заболеваемости, и каждую неделю регистрируются по 20 тысяч заболевших. РПН контролирует противоэпидемические мероприятия в детсадах, школах, колледжах и ВУЗах. В случаях выявления заболевших в учреждениях вводится карантин, перевод на дистанционное обучение или полное закрытие при большом числе инфицированных детей.