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РПН прокомментировал вспышку пневмонии в башкирском колледже

Роспотребнадзор высказался о пневмонии в ишимбайском колледже.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал вспышку пневмонии в нефтяном колледже города Ишимбая.

— Учащиеся начальных курсов нефтяного колледжа […] переведены на дистанционное обучение на основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора по случаям регистрации пневмонии, — передали в ведомстве.

Там добавили, что в регионе «полным ходом» идет сезон заболеваемости, и каждую неделю регистрируются по 20 тысяч заболевших. РПН контролирует противоэпидемические мероприятия в детсадах, школах, колледжах и ВУЗах. В случаях выявления заболевших в учреждениях вводится карантин, перевод на дистанционное обучение или полное закрытие при большом числе инфицированных детей.

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