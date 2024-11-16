Погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

По информации источника телеканала 78, артист был в «расшатанном эмоциональном состоянии», так как находился в процессе развода с женой. Накануне вечером он выпил и якобы попросил супругу запереть его в квартире, чтобы он не мог купить наркотики. Однако позже все-таки решил выбраться из своей «тюрьмы». Шкляров, по данным издания, перелез на соседский балкон, но владельцев квартиры не оказалось дома. Тогда он позвонил охранникам, чтобы ему открыли соседскую дверь, но у тех не было ключей. Звонить хозяевам квартиры они отказались, сославшись на позднее время. При попытке перелезть обратно на свой балкон Шкляров упал.