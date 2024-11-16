Коллеги Светланы Светличной рассказали о последних годах ее жизни

Умерла советская и российская актриса театра и кино Светлана Светличная. Ее коллеги, актриса Нина Маслова и режиссер Андрей Житинкин, 16 ноября рассказали «Известиям» о том, какой была актриса и как она провела последние годы жизни.
Актриса Нина Маслова рассказала, что Светличную она всегда понимала и была с ней близка.
«Она мне по духу очень близкий человек, то есть наверное самый близкий», — сказала Маслова.
Актриса отметила, что со Светланой Светличной они много работали вместе: на концертах, международных и внутренних фестивалях.
«Могу сказать что на самом деле это был очень скромный человек. Она жила в последнее время очень скромно, а в последние годы — даже замкнуто», — выразил свое мнение Андрей Житинкин.
Режиссер добавил: он считает странным, что актрису перестали снимать в кино.
«Для нас она была, конечно, секс-символом. Она была на уровне западной звезды», — сказал Житинкин, указав, что для него Светличная является примером настоящей актрисы, которая до последнего «старалась держать форму».
Народный артист России предположил, что судьба актрисы, возможно, была не самой счастливой. По его мнению, талант Светличной «требовал более крупных ролей».
«Она осталась в истории кино, и она осталась легендой», — подытожил режиссер.
Ранее в этот день стало известно, что в возрасте 84 лет после тяжелой продолжительной болезни Светлана Светличная скончалась. Советский российский киновед, критик и редактор Вячеслав Шмыров рассказал «Известиям», что в последнее время здоровье женщины было плохим.