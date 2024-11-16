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СК расследует гибель премьера Мариинского театра Шклярова

СК проводит проверку после гибели премьера Мариинского театра Шклярова.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

«Организована доследственная проверка обстоятельств гибели Шклярова, предварительно причиной смерти стал несчастный случай», — сообщили в пресс-службе.

Ранее источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что смерть Шклярова не носит криминального характера.

Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. Окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова) в 2003 году. В этом же году был принят в труппу Мариинского театра, с 2011 года — премьер театра. В репертуаре Шклярова — классические балеты и современная хореография, в том числе такие постановки, как «Жизель», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и многие другие.

Шкляров — заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий.

СК