СК расследует гибель премьера Мариинского театра Шклярова

Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. Окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова) в 2003 году. В этом же году был принят в труппу Мариинского театра, с 2011 года — премьер театра. В репертуаре Шклярова — классические балеты и современная хореография, в том числе такие постановки, как «Жизель», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и многие другие.