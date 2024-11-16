«Вот и настал долгожданный день финала!». Финал «Мисс Вселенная» с возможным участием белоруски Элеоноры Качаловской пройдет 16 ноября 2024 года

Финал планетарного конкурса «Мисс Вселенная» с возможным участием белоруски Элеоноры Качаловской пройдет 16 ноября 2024 года.
Как мы писали ранее, 14 ноября 2024 года в Мехико прошел полуфинал конкурса «Мисс Вселенная», в котором участвует и представительница Беларуси, первая красавица республики Элеонора Качаловская. Полуфинал, как рассказывала-показывала сама обладательница титула «Мисс Беларусь-2023» Элеонора Качаловская, действительно состоялся: это было удивительно яркое шоу, включающее в себя, кроме прочего выходы в купальниках, а также в образах с национальным колоритом. Словом, было зрелищно, эффектно и размахом, достойным целой Вселенной!
У белоруски — все шансы на победу. Фото: соцсети.
Поклонники-подписчики Элеоноры сразу после окончания полуфинала ждали новостей, делать это было непросто, сказывается разница во времени: когда в Минске три часа дня, в Мексике ранее утро — шесть часов. Итого — разница девять часов.
Белоруска благодарит всех за невероятную поддержку. Фото: соцсети.
Впрочем, фолловеры ждали-ждали новостей, чтобы узнать, пройдет ли Элеонора в финал: из 130 претенденток жюри выбирает лишь чуть больше 10, но оказалось, что ожидание это было делом неблагодарным. Все дело в том, что финалисток объявляют непосредственно в день финала, а он, напомним, назначен на 16 ноября 2024 года.
Во время конкурса даже сон — непозволительная роскошь. Фото: соцсети.
Впрочем, уже очень скоро — опять-таки нужно учитывать разницу в часовых поясах — интрига будет снята, развязка состоится: сначала определятся финалистки, а затем выяснится и имя «самой-самой» во Вселенной девушки. У Элеоноры Качаловской — все шансы…
«Вот и настал тот день, когда мы узнаем, кто станет “Miss Universe — 2024”. Девушкам предстоит непростой день: испытание воли, терпения и сил! Каждая показала себя с самой лучшей стороны, заявила о своем упорстве, решимости и достоинстве занимать место на конкурсе. Последний рывок. После финала жизнь каждой, в независимости от результата, изменится и станет еще ярче. Мы все болеем и поддерживаем Элеонору, и желаем ей победы!», — такая публикация появилась в официальном аккаунте организаторов участия представительницы Беларуси в одной из соцсетей.
Выглядит первая красавица Беларуси просто восхитительно. Фото: соцсети.
Фолловеры — а среди них далеко не только соотечественники-белорусы, но подписчики со всего земного шара — забрасывают Элеонору словами поддержки и соглашаются: участие в «Мисс Вселенной» при любом раскладе в финале станет для белоруски ярким воспоминанием и совершенно крутым опытом.
Ранее мы писали о другой белоруске: уроженка Могилева Наталья Подольская неожиданно приехала в Новополоцк, чтобы выступить на одном из фестивалей, но чтобы даже выйти на сцену ей пришлось самой себе колоть уколы (а потом еще и обратный рейс в Москву отменили — про это вот тут).