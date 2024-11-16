«Вот и настал долгожданный день финала!». Финал «Мисс Вселенная» с возможным участием белоруски Элеоноры Качаловской пройдет 16 ноября 2024 года

«Вот и настал тот день, когда мы узнаем, кто станет “Miss Universe — 2024”. Девушкам предстоит непростой день: испытание воли, терпения и сил! Каждая показала себя с самой лучшей стороны, заявила о своем упорстве, решимости и достоинстве занимать место на конкурсе. Последний рывок. После финала жизнь каждой, в независимости от результата, изменится и станет еще ярче. Мы все болеем и поддерживаем Элеонору, и желаем ей победы!», — такая публикация появилась в официальном аккаунте организаторов участия представительницы Беларуси в одной из соцсетей.