ГАИ обратилась к свердловчанам в связи с непогодой

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 17 ноября, на территории области будут наблюдаться осадки в виде дождя и снега, заморозки, что может негативно сказаться на дорожной обстановке.
Понижение температуры воздуха в ночные часы приводит к обледенению дорожного полотна. В таких условиях водителям необходимо быть бдительными, выбирать пониженную скорость, рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Автовладельцам рекомендуют переходить на зимнюю резину, на дорогах избегать резких торможений и опасных маневров.
Ранее представитель ФКУ «Уралуправтодор» сообщил об осложнении дорожной обстановки на трассе Пермь — Екатеринбург в связи с мокрым снегом и переменчивыми погодными условиями. По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до конца суток.