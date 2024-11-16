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ГАИ обратилась к свердловчанам в связи с непогодой

Госавтоинспекция предупредила жителей Свердловской области о возможном ухудшении дорожной обстановки в регионе.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +2°

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 17 ноября, на территории области будут наблюдаться осадки в виде дождя и снега, заморозки, что может негативно сказаться на дорожной обстановке.

Понижение температуры воздуха в ночные часы приводит к обледенению дорожного полотна. В таких условиях водителям необходимо быть бдительными, выбирать пониженную скорость, рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Автовладельцам рекомендуют переходить на зимнюю резину, на дорогах избегать резких торможений и опасных маневров.

Ранее представитель ФКУ «Уралуправтодор» сообщил об осложнении дорожной обстановки на трассе Пермь — Екатеринбург в связи с мокрым снегом и переменчивыми погодными условиями. По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до конца суток.