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«Уфа» дома обыграла саратовский «Сокол»

ФК «Уфа» ушел на зимнюю паузу с победой.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 ноября, в рамках 19-го тура состоялся матч между «Уфой» и саратовским «Соколом». Хозяева встречи обыграли гостей со счетом 2:0.

Оба мяча клуб из башкирской столицы забил во втором тайме: на 49-й минуте отличился Андрей Анисимов, а спустя девять минут второй мяч оформил Мигран Агеян. Таким образом, домашний сезон перед зимней паузой «Уфа» завершила победой.

После 19-го тура «горожане» набрали 20 очков. После победы команда покинула зону вылета Первой лиги и заняла 14-ю строчку.

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