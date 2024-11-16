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Певец Шон Мендес представил новый альбом Shawn

Канадский певец Шон Мендес выпустил свой пятый лонгплей под названием Shawn. В студийник вошли 12 треков, в том числе ранее выпущенные синглы Why Why Why, Isn’t That Enough, Nobody Knows и Heart of Gold.

Источник: Звук

Канадский певец Шон Мендес выпустил свой пятый лонгплей под названием Shawn. В студийник вошли 12 треков, в том числе ранее выпущенные синглы Why Why Why, Isn’t That Enough, Nobody Knows и Heart of Gold.

В новом альбоме Шон Мендес отходит от энергичной поп-музыки в сторону спокойного звучания фолка и кантри.

Изначально ожидалось, что новый студийник увидит свет 18 октября. Однако незадолго до этой даты исполнитель объявил о переносе альбома, объяснив это тем, что ему нужно было немного времени для воплощения новых идей в жизнь.

Напоминаем, что летом 2022-го певцу пришлось отменить свой мировой тур из-за проблем с ментальным здоровьем. Лонгплей Shawn стал первым полноформатным релизом артиста после этого события.

Ранее Шон Мендес присоединился к группе Coldplay на сцене, чтобы исполнить песню Fix You (2005).