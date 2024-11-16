Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве штрафы за поездки на самокатах в метро получили почти 1 тыс. жителей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Около 1 тыс. пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) получили административные протоколы за катание в метро в прошедшем сезоне. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Источник: Freepik

«Средства индивидуальной мобильности хорошо подходят для поездок до метро, дома или офиса. Но передвигаться на самокатах по станциям нельзя — это создает угрозу для других пассажиров и нормальной работы транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил нам сделать поездки на СИМ максимально безопасными. Поэтому в метро самокаты — это не транспортное средство, а багаж. Просим в следующем сезоне относиться бережнее к другим пассажирам и возить самокат рядом», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В сообщении также отметили, что в метро запрещено ездить на спортивных или транспортных средствах, кроме инвалидных колясок. С апреля штраф за такие нарушения равен 2 тыс. рублей, добавили в столичном департаменте транспорта.

метро
штрафы