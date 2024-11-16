В Москве штрафы за поездки на самокатах в метро получили почти 1 тыс. жителей

«Средства индивидуальной мобильности хорошо подходят для поездок до метро, дома или офиса. Но передвигаться на самокатах по станциям нельзя — это создает угрозу для других пассажиров и нормальной работы транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил нам сделать поездки на СИМ максимально безопасными. Поэтому в метро самокаты — это не транспортное средство, а багаж. Просим в следующем сезоне относиться бережнее к другим пассажирам и возить самокат рядом», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.