В области науки и инноваций пять коллективов получат премии Росатома

«За каждой созданной технологией, готовым изделием стоит научная идея и труд ученых и инженеров, ее воплотивших. В Росатоме почти 200 лауреатов премий государственного значения. Это знак высокого признания для всей российской атомной науки. Отличительная особенность атомной отрасли в том, что у нас молодежь наравне с опытными учеными создает основу для науки будущего. Поэтому с этого года проводим конкурс на соискание премии госкорпорации для молодых ученых. Сегодня мы поздравляем 26 наших молодых коллег, авторов шести лучших работ этого года. Каждого благодарю за упорство в научном поиске, работу на благо науки и страны», — приводятся в сообщении слова генерального директора Росатома Алексея Лихачева.