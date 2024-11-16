В области науки и инноваций пять коллективов получат премии Росатома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Пять научных коллективов и молодой специалист получат премии Росатома в размере 1 млн рублей за проекты, которые позволят повысить конкурентоспособность атомной энергетики, улучшить свойства изделий из углеволокна, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.
«За каждой созданной технологией, готовым изделием стоит научная идея и труд ученых и инженеров, ее воплотивших. В Росатоме почти 200 лауреатов премий государственного значения. Это знак высокого признания для всей российской атомной науки. Отличительная особенность атомной отрасли в том, что у нас молодежь наравне с опытными учеными создает основу для науки будущего. Поэтому с этого года проводим конкурс на соискание премии госкорпорации для молодых ученых. Сегодня мы поздравляем 26 наших молодых коллег, авторов шести лучших работ этого года. Каждого благодарю за упорство в научном поиске, работу на благо науки и страны», — приводятся в сообщении слова генерального директора Росатома Алексея Лихачева.
Так, пять специалистов Научно-исследовательского института атомных реакторов провели комплекс работ по созданию методик и реакторным испытаниям улучшенного ядерного топлива. Эти исследования важны для обоснования работоспособности и безопасности эксплуатации российского ядерного топлива при периодических изменениях мощности реакторной установки.
В свою очередь научный коллектив Композитного дивизиона госкорпорации «Росатом» разработал опытную технологию формования ПАН-прекурсора для производства среднемодульного углеродного волокна с повышенной прочностью. Данная разработка создает качественный научно-технический задел для дальнейшего развития технологий производства углеродного волокна и позволяет на горизонте следующих двух лет выйти на промышленное производство среднемодульных углеродных волокон на основе отечественного ПАН-прекурсора.
Еще один победитель — коллектив «Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Н. Л. Духова» (ВНИИА им. Н. Л. Духова), который провел исследования технологий создания сверхпроводниковых квантовых вычислителей.
Торжественная церемония награждения прошла в рамках мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых — «Цепная реакция». Мероприятие, организованное при поддержке «Росатома» и Национального центра физики и математики, собрало около 200 человек: представителей Совета молодых ученых «Росатома», студенческих физико-математических научных обществ, передовых инженерных школ.