Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб под колесами поезда в Барановичах 16 ноября

Утром 16 ноября под колесами поезда в Барановичах погиб 84-летний пенсионер.

Источник: Комсомольская правда

Утром 16 ноября в Барановичах на железнодорожной станции в результате наезда поезда смертельно травмирован 84-летний местный житель. Как рассказали в Следственном комитете Беларуси, в ходе предварительных разбирательств были установлены некоторые детали и обстоятельства трагедии.

«Перед движущимся поездом железнодорожные пути успели пройти несколько человек. Мужчина пошел вслед за ними и не услышал звуки приближающегося поезда, так как имел проблемы со слухом», — проинформировали правоохранители.

Вместе с тем, это именно предварительные данные, ведется следствие.

Ранее мы писали о том, что судэксперты рассказали о проверке редкой стодолларовой купюры, которая оказалась подлинной, но с браком (здесь про это).