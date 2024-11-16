Мужчина погиб под колесами поезда в Барановичах 16 ноября

Утром 16 ноября в Барановичах на железнодорожной станции в результате наезда поезда смертельно травмирован 84-летний местный житель. Как рассказали в Следственном комитете Беларуси, в ходе предварительных разбирательств были установлены некоторые детали и обстоятельства трагедии.
«Перед движущимся поездом железнодорожные пути успели пройти несколько человек. Мужчина пошел вслед за ними и не услышал звуки приближающегося поезда, так как имел проблемы со слухом», — проинформировали правоохранители.
Вместе с тем, это именно предварительные данные, ведется следствие.
Ранее мы писали о том, что судэксперты рассказали о проверке редкой стодолларовой купюры, которая оказалась подлинной, но с браком (здесь про это).