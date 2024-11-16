Рабочие обнаружили человеческие кости при строительстве газопровода под Гродно

Рабочие обнаружили воинское захоронение при строительстве газопровода в Гродненском районе.
Как сообщили в Министерстве обороны Беларуси, на место, а расположено оно около деревни Баля Сольная, оперативно прибыли сотрудники 52-ого отдельного специализированного поискового батальона.
«В ходе поисковых работ обнаружены останки двух человек, предположительно, военнослужащих РККА. Судя по размещению тел в раскопе, они погибли, ведя бой. С костными останками были найдены личные вещи, гильзы и пули от боеприпасов к винтовке Мосина», — проинформировали в Минобороны Беларуси.
Также специалисты нашли орден Красной Звезды, принадлежащий лейтенанту Андрею Белолипецкому, офицеру 42-й стрелковой дивизии, который погиб 18 июля 1944 года.
Работы около Бали Сольной продолжатся до 20 ноября 2024 года, затем обнаруженные останки передадут Следственному комитету Беларуси для проведения экспертизы.
Добавим, что в Минобороны отметили: в районе деревни Баля Сольная с 16 по 20 июля 1944 года шли ожесточенные бои. Советские войска, удерживая плацдарм на левом берегу Немана, понесли значительные потери.
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