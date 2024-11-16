Рабочие обнаружили человеческие кости при строительстве газопровода под Гродно

«В ходе поисковых работ обнаружены останки двух человек, предположительно, военнослужащих РККА. Судя по размещению тел в раскопе, они погибли, ведя бой. С костными останками были найдены личные вещи, гильзы и пули от боеприпасов к винтовке Мосина», — проинформировали в Минобороны Беларуси.