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Татьяна Тарасова приедет в Омск на чемпионат России по фигурному катанию

По словам тренера, это её любимые соревнования.

Источник: Om1 Омск

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетит чемпионат России по фигурному катанию. Напомним, он пройдёт в Омске с 19 по 22 декабря.

«Конечно, я поеду в Омск. Чемпионат России — это мои самые любимые соревнования, самые интересные и очень сложные, обожаю их. Какой вид самый интересный? Все виды интересны, незачем выделять», — передаёт ТАСС слова Тарасовой.

Отметим, что мероприятие обещает собрать лучших фигуристов страны и продемонстрировать высокий уровень мастерства на льду. Расписание турнира уже утверждено, его можно посмотреть в материале ниже.