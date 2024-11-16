В Омске «Авангарду» победу над «Нефтехимиком» принес гол Спунера

Отыграться сибиряки смогли не так быстро. За 54 секунды до сирены в большинстве при атаке «два в два» у них забил Рид Буше, ему пасовали Коледов и Касселс. Во втором периоде омичи сначала выстояли в меньшинстве, назначенном им из-за удаления Спунера. Затем же весь отрезок до перерыва при большом преимуществе в атаке, в том числе получая большинство, они растранжирили много шансов и в итоге все равно так и не забили.