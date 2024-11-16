В Омске «Авангарду» победу над «Нефтехимиком» принес гол Спунера

В субботу, 16 ноября, «Авангард» в домашнем матче чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» 3:2 в овертайме. Авторам голов у нашей команды стали легионеры: Рид Буше, Алекс Грант, который пришел в стан «ястребов» совсем недавно, и Райан Спунер.
Стоит отметить, что в состав омичей здесь вернулся Райан Спунер, но лишь в третью тройку атаки. А в центре первого звена вынужденно сыграл Коул Касселс .В первом периоде гости даже обескуражили омскую публику, забив гол первыми. Отличился у них на 11-й минуте Булат Шафигуллин, ассистировали ему Киселевич и Белозеров.
Отыграться сибиряки смогли не так быстро. За 54 секунды до сирены в большинстве при атаке «два в два» у них забил Рид Буше, ему пасовали Коледов и Касселс. Во втором периоде омичи сначала выстояли в меньшинстве, назначенном им из-за удаления Спунера. Затем же весь отрезок до перерыва при большом преимуществе в атаке, в том числе получая большинство, они растранжирили много шансов и в итоге все равно так и не забили.
Любопытный эпизод у соперника был с заменой вратаря и его обратной заменой — у Загидулина выпало лезвие конька, гости взяли таймаут, но по правилам голкипера все равно пришлось менять на Долганова, так как Загидулин подъехал к своей скамейке. А затем более чем через минуту Долганов вернулся в запас, а Загидулин — в ворота.
Оставался третий период, где «Авангард» вполне мог снять все вопросы о победителе, тем более когда вышел вперед 2:1 благодаря голу защитника Алекса Гранта. Это было тем более интересно, так как Грант новичок нашей команды, и эта шайба в ее составе для легионера первая. Но увы, за две с небольшим минуты до конца гости умудрились сравнять цифры на табло. У них забил Влад Леонтьев.
И все же в овертайме «ястребы» добились победы. Имея большинство с третьего периода, в нем они соорудили гол Спунера. Райану ассистировали Буше и тот же Грант. Так что возвращение Спунера получилось очень удачным. Победа 3:2 в овертайме.
Далее омичи во вторник, 19 ноября, сыграют дома с минским «Динамо».