В центре Воронежа несколько улиц остались без света

В Центральном районе Воронежа, вечером в субботу, 16 ноября, без света остались жители части улиц Плехановская и Средне-Московская. А на площади Застава отключены светофоры. Причиной стало технологическое нарушение кабельной линии. Об этом сообщили в мэрии.
На данный момент работники «Воронежской горэлектросети» оперативно восстанавливают нарушения. Специалисты центра управления сетями производят переключение потребителей на резервные линии питания.
— В ближайшее время энергетики планируют возобновить электроснабжение потребителей в штатном режиме, добавили в мэрии.