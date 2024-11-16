В центре Воронежа несколько улиц остались без света

В Центральном районе Воронежа, вечером в субботу, 16 ноября, без света остались жители части улиц Плехановская и Средне-Московская. А на площади Застава отключены светофоры. Причиной стало технологическое нарушение кабельной линии. Об этом сообщили в мэрии.