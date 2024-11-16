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В центре Воронежа несколько улиц остались без света

Специалисты восстанавливают работу кабельной линии.

Источник: Reuters

В Центральном районе Воронежа, вечером в субботу, 16 ноября, без света остались жители части улиц Плехановская и Средне-Московская. А на площади Застава отключены светофоры. Причиной стало технологическое нарушение кабельной линии. Об этом сообщили в мэрии.

На данный момент работники «Воронежской горэлектросети» оперативно восстанавливают нарушения. Специалисты центра управления сетями производят переключение потребителей на резервные линии питания.

— В ближайшее время энергетики планируют возобновить электроснабжение потребителей в штатном режиме, добавили в мэрии.

ЖКХ