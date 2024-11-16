Родители думали, что это аллергия: в легком 4-летнего малыша обнаружили арахис

В Уфе у 4-летнего мальчика долгое время не проходил кашель — как оказалось, у него в легком застрял цельный арахис. Об этом сообщил портал Ufanovosti.ru.
Когда родителей насторожил кашель малыша, они решили, что у него аллергия, и отвели его к профильному специалисту. Тот прописал лечение, но терапия не дала никакого эффекта. Тогда мать показала сына частному пульмонологу. При прослушивании легких специалист услышал звуки, характерные для инородного тела. Малыша направили в детскую больницу, где медики с помощью эндоскопа вытащили из правого бронха арахис.
По словам специалистов, подобные случаи как правило бывают у детей до пяти лет. В дыхательные пути могут попасть кусочки пищи, детали от игрушек, удаленные зубы, монеты, пуговицы и другие мелкие предметы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.