Родители думали, что это аллергия: в легком 4-летнего малыша обнаружили арахис

Когда родителей насторожил кашель малыша, они решили, что у него аллергия, и отвели его к профильному специалисту. Тот прописал лечение, но терапия не дала никакого эффекта. Тогда мать показала сына частному пульмонологу. При прослушивании легких специалист услышал звуки, характерные для инородного тела. Малыша направили в детскую больницу, где медики с помощью эндоскопа вытащили из правого бронха арахис.