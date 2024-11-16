Егор Крид анонсировал дату выхода альбома «Меньше чем три»

И трендовое звучание, и мое классическое звучание, и новое звучание. Не хочу отдавать вам материал, в котором я на 100% не уверен. Это не проходная работа, как у многих артистов, это не альбом на ********, просто чтобы собрать стримы и заработать денег. Это альбом, в который я реально вложил душу.