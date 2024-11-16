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Егор Крид анонсировал дату выхода альбома «Меньше чем три»

Он станет пятым студийником артиста. Какой будет обложка нового полноформатного альбома и сколько треков в него войдет, пока неизвестно.

Источник: Звук

Он станет пятым студийником артиста. Какой будет обложка нового полноформатного альбома и сколько треков в него войдет, пока неизвестно.

Егор рассказал, чего ожидать от нового лонгплея. Слова певца цитирует издание The Flow.

И трендовое звучание, и мое классическое звучание, и новое звучание. Не хочу отдавать вам материал, в котором я на 100% не уверен. Это не проходная работа, как у многих артистов, это не альбом на ********, просто чтобы собрать стримы и заработать денег. Это альбом, в который я реально вложил душу.

Егор Крид.

певец.

Предыдущий альбом Крида Pussy Boy увидел свет летом 2021 года.

Ранее Егор Крид рассказал, что снимается в фильме.