Что нужно знать о жизни в Черногории в 2024 году

А когда она выходила замуж, я была на свадьбе «кумой» — и вышла забавная ситуация. Мы должны были встретиться со всеми в кафе, но шел дождь, и муж высадил меня около входа, а сам поехал ставить машину. И вот я жду одна в кафе и вижу, что сидящая за соседним столиком сестра будущего мужа моей подруги обеспокоенно на меня поглядывает. В какой-то момент она подсаживается ко мне и спрашивает: «А почему ты сидишь одна? Где твой муж?» Как я уже говорила, традиционный вопрос для Черногории тех лет. Я объяснила, что он ставит машину и сейчас придет. На что она предложила мне сесть к ним за столик, пока мужа нет. Я поблагодарила за заботу, но отказалась. Через несколько минут она вновь подошла и сказала: «Знаешь, пока он не приехал, может, ты все-таки сядешь к нам за столик? Ты же кума, и все об этом знают. Нехорошо, что ты одна сидишь». Тут я вспомнила все, чему меня учила подруга, и ответила ей: «Дорогая, я иностранка, и ко мне ваши правила не относятся. Давай я сама решу, как мне удобно». Отмечу, что мне было 42 года, ей не больше 20, а моего мужа не было рядом не более 15 минут.