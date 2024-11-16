Синоптик Дмитрий Рябов предупредил про существенное похолодание в Беларуси на неделе с 18 по 24 ноября

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил в эфире телеканала ОНТ про существенное похолодание в Беларуси на неделе с 18 по 24 ноября. Специалист назвал этот период продолжением противостояния между осенью и зимой. А виной тому станут атмосферные фронты, несущие переменчивую погоду и ненастье. Эти явления большинство дней недели будут перемещаться по территории Беларуси.
Чего ждать от погоды на неделе с 18 по 24 ноября 2024-го? Порывистый ветер, осадки смешанной формы, есть вероятность гололеда и туманов ночью и по утрам. Вторая половина недели отметится существенным похолоданием, а первая температурой «каля нуля»: это значит небольшой «плюс» днем и небольшие заморозки днем.
Говоря о деталях, Рябов отметил, что в начале недели на погоду в Беларуси повлияют атлантический циклон и атмосферные фронты, с ним связанные. Ждем высокую облачность, дождь и мокрый снег по большей части территории, а по утрам — местами туман с видимостью до 500 метров.
— Ночью температура воздуха будет колебаться от −1 до +5 градусов. В понедельник днем ожидается до +5, а во вторник — от +2 до +7 градусов, — сказал Дмитрий Рябов.
Середина недели отметится влиянием атмосферного фронта. Он образовался под влиянием циклона с центром над странами Балтии. Это приведет к облачной погоде с осадками различной интенсивности местами, а также к западным ветрам.
— Температура воздуха ночью и утром будет колебаться от −1 до +4 градусов. В среду днем температура повысится до +4, — отметил Рябов.
А вот во второй половине недели белорусов ждет похолодание под влиянием влажных и нестабильных воздушных масс с северо-запада Европы. Они пройдут через Беларусь и принесут с собой кратковременный снег и мокрый снег, а также умеренный (временами — порывистый) ветер с запада и северо-запада.
— Ночью температура будет колебаться от 0 до −5 градусов, а в дневные часы в четверг и пятницу ожидается около нуля, — сказал телесиноптик.
Что касается предварительного прогноза Дмитрия Рябова на выходные, субботу и воскресенье 23 и 24 ноября, то погодные условия снова ухудшаться: облачность, осадки в виде снега и мокрого снега по большей части территории, северо-западный порывистый ветер.
— Ночью температура будет колебаться от −6 до 0 градусов, в середине дня в субботу от −1 до +1, а в воскресенье — около 0 градусов, — сказал Рябов.
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