Синоптик Дмитрий Рябов предупредил про существенное похолодание в Беларуси на неделе с 18 по 24 ноября

А вот во второй половине недели белорусов ждет похолодание под влиянием влажных и нестабильных воздушных масс с северо-запада Европы. Они пройдут через Беларусь и принесут с собой кратковременный снег и мокрый снег, а также умеренный (временами — порывистый) ветер с запада и северо-запада.