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В Уфе школьники окружили главу Башкирии Радия Хабирова ради селфи

Хабиров сфотографировался со школьниками на Советской площади.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 ноября, на Советской площади в Уфе школьники окружили главу Башкирии Радия Хабирова, чтобы сделать с ним селфи. В этот момент руководитель региона был вместе с главой Алтая Андреем Турчаком и другими чиновниками, но не смог отказать детям и сфотографировался с каждым желающим. Видеозапись незапланированной фотосессии опубликовало издание Mkset.

Напомним, в ходе визита Турчака в Уфу стало известно, что между Алтаем и Башкирией запустят прямое авиасообщение.

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