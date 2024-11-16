В Уфе школьники окружили главу Башкирии Радия Хабирова ради селфи

Сегодня, 16 ноября, на Советской площади в Уфе школьники окружили главу Башкирии Радия Хабирова, чтобы сделать с ним селфи. В этот момент руководитель региона был вместе с главой Алтая Андреем Турчаком и другими чиновниками, но не смог отказать детям и сфотографировался с каждым желающим. Видеозапись незапланированной фотосессии опубликовало издание Mkset.