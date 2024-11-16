В Томске выявили различия рака языка у молодых и пожилых пациентов

«Технология пространственной транскриптомики позволила “рассмотреть” злокачественную опухоль на уровне единичных клеток и с сохранением их расположения. Мы увидели, что по сравнению с пациентами старшего возраста у молодых больных иммунный ответ в центре опухоли подавляется больше, в то время как на периферии иммунная система активно работает против опухоли. Это говорит о том, что у молодых иммунная система более сохранна и, возможно, они являются лучшими кандидатами для иммунотерапии», — приводятся слова Патышевой.