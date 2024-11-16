В Томске выявили различия рака языка у молодых и пожилых пациентов

ТОМСК, 16 ноября. /ТАСС/. Исследователи НИИ онкологии Томского НИМЦ выявили существенные различия в опухоли и опухолевом микроокружении молодых пациентов с диагнозом рак языка по сравнению с пациентами старшего возраста. Эти молекулярные формы требуют разного подхода к диагностике и лечению заболевания, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Мы установили, что для молодых пациентов характерна повышенная активность MAPK-сигнального пути, что является ключевым механизмом неконтролируемого роста опухолевых клеток», — приводятся в сообщении слова научного сотрудника лаборатории биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ, кандидата медицинских наук Елены Колеговой.
По словам научного сотрудника лаборатории биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ, кандидата медицинских наук Марины Патышевой, молекулярные различия центра опухоли и ее инвазивного края, которые обнаружили ученые, могут стать важным этапом в понимании патогенеза рака языка у молодых пациентов. Результаты исследования позволяют говорить о том, что рак языка у молодых пациентов — отдельная молекулярная форма, требующая особого подхода к диагностике, терапии и послеоперационному ведению больных.
«Технология пространственной транскриптомики позволила “рассмотреть” злокачественную опухоль на уровне единичных клеток и с сохранением их расположения. Мы увидели, что по сравнению с пациентами старшего возраста у молодых больных иммунный ответ в центре опухоли подавляется больше, в то время как на периферии иммунная система активно работает против опухоли. Это говорит о том, что у молодых иммунная система более сохранна и, возможно, они являются лучшими кандидатами для иммунотерапии», — приводятся слова Патышевой.
Ученые также выявили еще один аспект — сосудистую мимикрию, которая чаще наблюдается при раке языка в молодом возрасте. При этом явлении опухолевые клетки формируют подобия кровеносных сосудов. «Опухоль пытается себя “накормить” и подключается к кровеносной системе, и эти сосудистые опухолевые образования поддерживаются макрофагами, которые в норме, наоборот, должны с ними бороться», — приводятся слова Колеговой.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Результаты опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Scientific reports (Q1).