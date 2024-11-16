Самбо может стать обязательным уроком физкультуры в школах РФ

«Не первый год обсуждается предложение о том, чтобы самбо стало одним из обязательных уроков физкультуры в школах. Уже есть субъекты Российской Федерации, готовые стать экспериментальной площадкой, чтобы оценить и посмотреть, как этот проект “полетит”, а дальше — думать о том, стоит или нет распространять эксперимент на территорию всей страны», — сказал Якушев. Он также предложил провести в каждом регионе турниры по этому виду спорта к 80-летию Победы.
Заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнилов отметил, что соответствующая программа обучения учителей физкультуры введена в педагогических вузах.
«Сейчас модуль по самбо необязателен для школы, все зависит от наличия тренера или компетенции у учителя физкультуры. Но уже сейчас в программу подготовки учителей физкультуры в педагогических вузах включена соответствующая компетенция, поэтому в ближайшее время, через два-три года, я уверен, что модуль по самбо будет введен как обязательный во всех школах», — сказал Корнилов, добавив, что для Минпросвещения самбо является национальным достоянием страны.
Глава Башкирии Радий Хабиров кроме создания инфраструктуры отметил важность подготовки тренерского состава, рассказав о положительном опыте реализации проекта «Сельский тренер» в регионе.
Самбо в России занимается 600 тыс. школьников, среди студентов вузов цифра составляет 10 тыс. человек.