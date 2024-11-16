Самбо может стать обязательным уроком физкультуры в школах РФ

«Не первый год обсуждается предложение о том, чтобы самбо стало одним из обязательных уроков физкультуры в школах. Уже есть субъекты Российской Федерации, готовые стать экспериментальной площадкой, чтобы оценить и посмотреть, как этот проект “полетит”, а дальше — думать о том, стоит или нет распространять эксперимент на территорию всей страны», — сказал Якушев. Он также предложил провести в каждом регионе турниры по этому виду спорта к 80-летию Победы.