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Сабрина Карпентер пригласила на сцену Кристину Агилеру во время своего шоу

Сабрина Карпентер и Кристина Агилера выступили вместе на недавнем концерте в Лос-Анджелесе, прошедшем в рамках тура Short N' Sweet. Певицы исполнили хиты Агилеры Ain’t No Other Man (2006) и What A Girl Wants (1999).

Источник: Звук

Сабрина Карпентер и Кристина Агилера выступили вместе на недавнем концерте в Лос-Анджелесе, прошедшем в рамках тура Short N' Sweet. Певицы исполнили хиты Агилеры Ain’t No Other Man (2006) и What A Girl Wants (1999).

После шоу фанаты Сабрины начали распространять в сети ее старый пост, опубликованный в 2018-м. В нем певица писала о том, как она счастлива просто стоять рядом с Кристиной Агилерой, сообщает NME.

Ранее стало известно, что Сабрина Карпентер получила шесть номинаций на премию «Грэмми»: «Лучший новый артист», «Запись года», «Песня года», «Альбом года», «Лучшее сольное поп-выступление» и «Лучший вокальный поп-альбом».