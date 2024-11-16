В Уфе приостановили работу поставщика еды на УМПО. После посещения буфета предприятия отравились несколько сотрудников

Суд на 30 суток приостановил работу поставщика еды на завод УМПО, в буфете которого отравились несколько сотрудников. Им диагностировали норовирусную инфекцию. О решении инстанции 16 ноября сообщил Роспотребнадзор Башкирии.
Напомним, в начале ноября 21 рабочий предприятия пожаловался на симптомы отравления после посещения буфета, 14 сотрудников из них пришлось госпитализировать. Следственный комитет по факту инцидента завел уголовное дело. Разбирательство на контроль взял председатель СК России Александр Бастрыкин.
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