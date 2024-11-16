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В воскресенье в Башкирии ожидается ненастная погода

17 ноября в Башкирии ожидается ухудшение погоды. Как предупредили в региональном отделении МЧС, в отдельных районах будут гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами порывы до 18 м/с.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: РИА "Новости"

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности.

По прогнозу Башгидрометцентра, в воскресенье, 17 ноября, ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0, −5°, днем −3, +2°.

На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500−1000 м.