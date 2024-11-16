В воскресенье в Башкирии ожидается ненастная погода

По прогнозу Башгидрометцентра, в воскресенье, 17 ноября, ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0, −5°, днем −3, +2°.