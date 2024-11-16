Водитель на дрифтующей машине сбил женщину с коляской в Одинцово

На тусовке дрифтеров в Одинцово автомобиль задел толпу зрителей. Точное количество пострадавших неизвестно. У одной из девушек, пришедшей на мероприятие с ребенком в коляске, перелом ноги. По данным ряда СМИ, за рулем автомобиля находился популярный автоблогер Гаджи Гаджиев. Сам он эту информацию опроверг и заявил, что его «не было даже на месте».