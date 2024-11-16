В Канаде массово распространяется неизвестная болезнь мозга

Ранее врач-невролог Ольга Зинчева заявляла, что люди часто сталкиваются со стрессом в повседневной жизни, что является естественной реакцией организма на угрожающие или вызывающие беспокойство ситуации. Тем не менее когда стресс становится постоянным и приобретает хронический характер, это может приводить к значительным изменениям в работе организма.