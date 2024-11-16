В Канаде массово распространяется неизвестная болезнь мозга

Глава провинции Нью-Брансуик в Канаде Сьюзан Холт попросила Федеральное агентство здравоохранения изучить распространяющуюся в регионе новую болезнь мозга. Об этом сообщает National Post.
«Мы не только не знаем, как это определить, диагностировать и лечить, мы не знаем, в чем причина этой болезни», — сказала она.
Уточняется, что болезнь распространяется в Нью-Брансуике и Новой Шотландии. Число пострадавших от нее оценивается в несколько сотен.
Установлены такие симптомы, как тревожность, проблемы со сном, боль в конечностях и проблемы с балансом, стук зубов, сильные мышечные спазмы и прочие. Много из заразившихся моложе 45 лет.
Ранее врач-невролог Ольга Зинчева заявляла, что люди часто сталкиваются со стрессом в повседневной жизни, что является естественной реакцией организма на угрожающие или вызывающие беспокойство ситуации. Тем не менее когда стресс становится постоянным и приобретает хронический характер, это может приводить к значительным изменениям в работе организма.