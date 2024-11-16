Лукашенко предложил носить белорусское, а не «Gucci, Versace и прочую гадость»

«Люди все больше и больше к натуральным тканям склоняются. Кроме белорусов. Белорусы не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью», — отметил президент и подчеркнул, что надо не только самим носить свои ткани, которые в Беларуси выпускают, но и приучать к этому детей.