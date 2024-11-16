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Лукашенко предложил носить белорусское, а не «Gucci, Versace и прочую гадость»

Лукашенко дал нелестные характеристики известных домов мод Gucci, Versace и предложил им замену.
Источник: Комсомольская правда

Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью, а надо носить сделанное в своей стране. Это президент Беларуси Александр Лукашенко отметил во время областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Климовичах, сообщает БелТА.

«Люди все больше и больше к натуральным тканям склоняются. Кроме белорусов. Белорусы не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью», — отметил президент и подчеркнул, что надо не только самим носить свои ткани, которые в Беларуси выпускают, но и приучать к этому детей.

Особое внимание президент обратил на лен, за которым он видит будущее и цены на который начали расти.

Мы писали, что Лукашенко сказал, чем сильна каждая из шести областей Беларуси и Минск (здесь подробнее). А еще президент заявил, что «желающих развязать войну в Беларуси хватает» (подробности здесь).