Лукашенко сказал, что корова должна быть во дворце и ей надо поставить памятник

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Климовичах заявил, что корове надо поставить памятник, потому что именно корова была кормилицей семей в войну, да и сегодня «молочка» всегда на столах белорусов, сообщает БелТА.
«Молочно-товарные комплексы в следующей пятилетке будут построены по всей стране. В загашниках мы корову держать не можем. Корова должна быть во “дворце”, — подчеркнул президент и отметил, что в следующей пятилетке от сельчан опять ждут подвигов.
По словам Александра Лукашенко, в планах выйти на устойчивые 10,5−11 миллионов тонн зерна, перевести весь скот в современные комплексы и увеличить надои до 8 тонн от коровы.
Кстати, Лукашенко предложил носить белорусское, а не «Gucci, Versace и прочую гадость» (подробности здесь). А еще президент нацелил белорусов рост экспорта продуктов до 10 миллиардов долларов (здесь подробнее).