Лукашенко сказал, что корова должна быть во дворце и ей надо поставить памятник

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Климовичах заявил, что корове надо поставить памятник, потому что именно корова была кормилицей семей в войну, да и сегодня «молочка» всегда на столах белорусов, сообщает БелТА.