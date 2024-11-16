Рекордная банка тушенки весом 500 кг вошла в книгу рекордов Беларуси

Могилевский мясокомбинат выпустил рекордную по объему банку говяжьей тушенки в 500 килограмм, которую и представил на областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкi-2024» в Климовичах, передает корреспондент Sputnik.by.
В банке, которая сама весит более 500 килограмм, полтонны мяса. Еще 54,5 кг — тара. Рекорд официально зафиксирован.
Глава экспертного совета Книги рекордов Беларуси Кирилл Шимко вручил подтверждающий сертификат генеральному директору Могилевского мясокомбината Александру Милютину.
Огромную банку тушенки передадут в одну из частей Внутренних войск МВД.
Кстати, Лукашенко сказал, что корова должна быть во дворце и ей надо поставить памятник (здесь подробнее).