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Рекордная банка тушенки весом 500 кг вошла в книгу рекордов Беларуси

На «Дажынках» представили рекордную по объему банку говяжьей тушенки в полтонны.

Источник: Комсомольская правда

Могилевский мясокомбинат выпустил рекордную по объему банку говяжьей тушенки в 500 килограмм, которую и представил на областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкi-2024» в Климовичах, передает корреспондент Sputnik.by.

В банке, которая сама весит более 500 килограмм, полтонны мяса. Еще 54,5 кг — тара. Рекорд официально зафиксирован.

Глава экспертного совета Книги рекордов Беларуси Кирилл Шимко вручил подтверждающий сертификат генеральному директору Могилевского мясокомбината Александру Милютину.

Огромную банку тушенки передадут в одну из частей Внутренних войск МВД.

Кстати, Лукашенко сказал, что корова должна быть во дворце и ей надо поставить памятник (здесь подробнее).