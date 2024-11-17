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«Ласточка» из Петербурга застряла по пути на север Ленобласти

Скоростной электропоезд «Ласточка», следующий из Петербурга в Каннельярви, сломался в дороге, на станции Ланская пассажиры продолжили движение в другом поезде.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры — ведомство организовало проверку.

Неисправный состав направлен в ремонтное депо. Причины поломки уточняются.