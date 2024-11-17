«Ласточка» из Петербурга застряла по пути на север Ленобласти

Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры — ведомство организовало проверку.
Неисправный состав направлен в ремонтное депо. Причины поломки уточняются.
Скоростной электропоезд «Ласточка», следующий из Петербурга в Каннельярви, сломался в дороге, на станции Ланская пассажиры продолжили движение в другом поезде.
Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры — ведомство организовало проверку.
Неисправный состав направлен в ремонтное депо. Причины поломки уточняются.