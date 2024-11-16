Зима на пороге: мокрый снег и похолодание ожидаются на следующей неделе

В выходные дни погода еще больше ухудшится: в эти дни будет облачно, ожидается снег и мокрый снег, ветер будет порывистым. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Ночью температура будет колебаться от −6 до 0, в середине дня в субботу — от −1 до +1°C, а в воскресенье — около 0.