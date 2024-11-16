Зима на пороге: мокрый снег и похолодание ожидаются на следующей неделе

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Понижение температуры воздуха ожидается во второй половине будущей недели, сообщил синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.
По его словам, на следующей неделе продолжится противостояние осени с зимой. Так, прогнозируется порывистый ветер, осадки, в ночные и утренние часы возможны гололед и туманы.
«В первую половину недели температура будет колебаться около 0°C: по ночам возможны слабые заморозки, днем — слабый плюс. Однако во второй половине недели ожидается существенное похолодание», — отметил Рябов.
Синоптик проинформировал, что в начале недели облачность будет высокой, а осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в большинстве районов. Утром местами возможен туман, а ветер будет юго-западным и умеренным.
Ночная температура воздуха будет колебаться от −1 до +5°C. В дневные часы в понедельник воздух прогреется до +5°C, а во вторник — от +2 до +7°C.
В середине недели также ожидается облачная погода, местами пройдут осадки различной интенсивности. Ветер прогнозируется западный и с порывами. Ночью и утром возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью и утром составит −1…+4°C, а в среду днем столбик термометра поднимется до +4°C.
Во второй половине недели ощутимо похолодает, прогнозируется кратковременный снег и мокрый снег. Ветер временами будет порывистым.
Ночная температура воздуха составит 0…-5°C, а дневная в четверг и пятницу — около 0.
В выходные дни погода еще больше ухудшится: в эти дни будет облачно, ожидается снег и мокрый снег, ветер будет порывистым. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Ночью температура будет колебаться от −6 до 0, в середине дня в субботу — от −1 до +1°C, а в воскресенье — около 0.