Что произошло на концерте Басты в Петербурге

В Петербурге на Газпром-Арене 16 ноября прошел сольный концерт Басты (Василий Вакуленко). Как сообщили SPB.KP.RU организаторы шоу, огромный футбольный стадион был заполнен полностью. Концерт по посещаемости побил рекорд прошлогоднего выступления, когда на арену пришли более 64 тысяч человек.
— В этот раз было более 65 тысяч зрителей. Второй год подряд Баста собирает солд-аут (полный зал — прим. ред.) в Петербурге, — сообщил собеседник. — Баста приготовил насыщенную программу и яркое сценическое шоу. На сцену поднимались MIRAVI, с которой Баста исполнил лирический «Туман», и Женя Трофимов из «Комнаты культуры». С ним Баста спел «Поезда».
Не обошлось без заслуженно любимых хитов: «Папа вотцап», «Медлячок», «Моя игра», «На заре» и многих других.
Еще один яркий «номер» — сразу после дуэта с Женей Трофимовым на сцену поднялся молодой человек, который сделал предложение своей любимой на глазах у огромной толпы зрителей.
— Конечно, девушка не смогла отказать, — передает с арены корреспондент SPB.KP.RU. — Кроме того, паре вручили сертификат на свадьбу на 500 тысяч рублей. Сразу после этого Баста спросил у зала, готов ли кто-то повторить этот рыцарский подвиг. Нашелся только один парень, который экспромтом и без кольца сделал предложение своей спутнице. Она, кстати, тоже согласилась.
Всего в этот вечер Баста исполнил более 30 композиций.
Финальную точку Баста поставил кавером песни группы «Альянс». Трек «На заре» звучал в финале скандального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».