Что произошло на концерте Басты в Петербурге

— Конечно, девушка не смогла отказать, — передает с арены корреспондент SPB.KP.RU. — Кроме того, паре вручили сертификат на свадьбу на 500 тысяч рублей. Сразу после этого Баста спросил у зала, готов ли кто-то повторить этот рыцарский подвиг. Нашелся только один парень, который экспромтом и без кольца сделал предложение своей спутнице. Она, кстати, тоже согласилась.